Ankara kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli. AKP büyük kongresi geride kalırken CHP'de de Cumhurbaşkanı adayını belirleme hazırlığı var. Muhalefet erken seçim için çağrı yaparken AKP ise 'erken seçim' ya da 'öne alınmış' seçim için 2026 ya da 2027 sonbaharını işaret ediyor. Para Politika sunucusu gazeteci Özlem Gürses kulislere bomba gibi düşecek iddiayı dile getirdi. Gürses, AKP'nin CHP içinden de vekil transferi hazırlığında olduğunu söyledi.

Gürses, "Uzunca bir süredir AKP'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş" dedi.

ANKARA'DA HESAP MAKİNELERİ ORTAYA ÇIKTI

Para Politika Sunucusu Özlem Gürses Ankara kulislerindeki gelişmelerini şu sözlerle aktardı:

-AKP, MHP, HÜDAPar ve DSP'nin 328 milletvekili var. İktidarın erken seçim kararı alabilmesi için 360'ı bulabilmek için 32 milletvekiline ihtiyaçları var.

-Ankara kulislerinde İYİ Parti'den bazı isimlerin AKP'ye geçeceği konuşuluyor. Yeni Yol çatısı altında 24 milletvekili var.

"CHP'DEN AKP'YE VEKİL TRANSFERİNE HAZIR OLUN"

-Erken seçim takvimi için 2026 ya da 2027 sonbaharı işaret ediliyor.

-Ankara'da konuştuğum kaynaklarım çok acayip başka bir şey söylediler. CHP'nin içinde de vekil transferine hazır olun dediler. Uzunca bir süredir AKP'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş.