Türkiye Belediye Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından kulislerde Dilek İmamoğlu'nun da siyasete gireceği öne sürüldü. SÖZCÜ yazarı Güney Öztürk'e konuşan Dilek İmamoğlu, "Ülke sorunlarını dert edinirim ama bizim evin siyasetçisi Ekrem’dir" dedi.

-Size ve ailenize yönelik ahlaksız söylemler oldu. En çok hangi kesime kızgınsınız?

Ben hukuksuzluklara ve adaletsizliklere kızgınım. Gençlerin gelecek kaygısı duymalarına, insanların kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissedememelerine kızgınım. Ama yaşadığımız bu zor günlerde tüm toplumla ülkemiz için kenetlenmiş olmak bana cesaret ve umut veriyor. Biz her zaman sevgi dilini kullanacağız, iyiliği büyüteceğiz ve ülkemizi adil, eşit, demokratik yarınlara taşıyacağız.

- Lider eşlerinden kadın dayanışmasını görüyor musunuz?

Kadınlar bu süreçlerde nasıl dayanışma içinde olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Bir eş, bir anne olarak bugün yaşadıklarımı, hissettiklerimi en çok kadınlar anlıyor ve derinden hissediyor. Buna eminim.Bu süreçte ülkemiz için mücadele veren herkes benim ve ailemin en yakını oldu. Tüm toplumun dayanışmasını derinden hissediyoruz. Günlerdir yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

"BİZİM EVİN SİYASETÇİSİ EKREM'DİR"

- Siyaseti size yakıştırıyorlar!

Ben her zaman ülkesinin sorunlarını kendine dert edinen biriyim. Her zaman ülkemin sorunları için çözümler üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam edeceğim. Bizim evin siyasetçisi Ekrem’dir ve o yürüdüğü bu yola tutkuyla bağlıdır. Biz de ailesi olarak her zaman onun yanında olacağız.

"SÜREKLİ ÇALIŞIYOR"

- Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiniz, nasıldı?

Hepimizden iyiydi. Son derece sağlıklı ve pozitifti. Kendi düzenini Silivri’deki hücresinde de kurmuş. Odasında yatağı, plastik masası, kalemi, kağıdı, adeta rutininden hiçbir şey kaybetmemişçesine sürekli çalışıyor, üretiyor.