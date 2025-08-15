Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP'ye transfer olacağı iddialarını sert bir dille yalanladı. AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da göndermede bulunan Köksal, "Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim" dedi.

Köksal, "Sosyal medyada, bazı troller tarafından başka bir partide siyaset yapacağım yazılıyor, çiziliyor. Buradan o trollere sesleniyorum: Siz aldığınız ücret kadar varsınız.Başarı tesadüfle gelmiyor. Hayatım boyunca çalıştım, didindim. Önüme altın tepsilerle makamlar sunulmadı. Evimden, ailemden, arkadaşlarımdan fedakârlık ederek bugünlere geldim." dedi.

"EVLADIMIN CANIYLA TEHDİT EDİLDİM"

Köksal şu ifadeleri kullandı:

Vekilliğim döneminde evladımın canıyla tehdit edildim. Bugün belediyeden menfaat elde edemeyenler, trol ekipleriyle saldırıyor. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim.

Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim.Gerisi vız gelir, tırıs gider.