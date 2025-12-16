CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinde “noter onaylı resmi belge” bulunduğu iddia edildi.

Ankara kulislerini hareketlendiren dosyaya "devlet sırrı" hassasiyetiyle yaklaşıldığı kaydedildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, belgenin üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili olarak farklı bir amaçla hazırlandığı bilgisine yer verdi.

Belgenin kime ait olduğunun ise CHP cephesinde gizli tutulduğu ve bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

'BELGE İKİ HAFTADIR ÖZEL’İN ELİNDE' İDDİASI

Yazıda ayrıca söz konusu belgenin yaklaşık iki haftadır CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinde bulunduğu öne sürüldü.

Dosyanın ne zaman ve hangi koşullarda kamuoyuna açıklanacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Şardan yazısında ayrıca, “Bakalım, CHP lideri bu belgeyi ne zaman, hangi şartlarda açıklayacak” ifadelerini kullandı.