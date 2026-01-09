AKP'li Savcı Sayan sosyal medyada, "CHP'den AK Parti'mize bomba transfer" ifadelerini kullandığı paylaşımda, "Kaynağım yine beni yanıltmadı. Aylar önce söylemiştim; birileri şiddetle karşı çıkmıştı. Bugün gelinen noktada o transfer gerçekleşiyor" diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye katılacağı öne sürdü.

ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR İDDİASI

Sayan paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Sadece, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor.

Tüm görüşmeler tamamlanmıştır.

Aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Balıkesir Büyükşehir başkanımız sayın Ahmet Akın bey…"

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Gazeteci İsmail Saymaz ise Akın ile konuştuğunu, Akın'ın eşiyle birlikte Umre’de olduğunu belirterek AKP'ye geçeceği iddiasını şiddetle reddettiğini söyledi.

Saymaz ayrıca Akın'ın iddialara ilişkin, “Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey” dediğini aktardı.

Ahmet Akın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Balıkesir'de yüzde 51,1 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.