Son bir yılda açılmayan cep telefonlarına ait IMEI numaralarının askıya alınacağı ve telefonların kullanıma kapatılacağına ilişkin haberler, bir süredir kullanmadığı yedek telefonu bulunan milyonlarca vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

Uygulamanın detaylarına ilişkin açıklama yapan Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, düzenlemenin detaylarını açıkladı.



BİR YIL AÇILMAYAN TELEFONUN IMEI NUMARASI ASKIYA ALINACAK



İçerik üreticisi Samet Jankovic'in sorusunu yanıtlayan Turnacı, söz konusu uygulamanın kullanıcıların güvenliğini amaçladığını belirterek, Türkiye'de aktif olarak kullanılmayan telefonlarda yer alan IMEI adreslerinin dolandırıcılar tarafından hedef olmaması amacıyla askıya alındığını belirtti.



Turnacı, uygulamanın tam anlamıyla bir 'kapatma' olmadığını öne sürerek, bir yıl boyunca kullanılmayan telefonların IMEI numaralarının askıya alınacağını, ancak bu telefonların yeniden kullanılmalarının istenilmesi halinde e-Devlet'ten başvuru yapılabileceğini hatırlattı.



KAPAMA TARİHİ YAKLAŞIYOR



Türkiye'de iki yıldır yürürlükte olan uygulama ile bir takvim yılı içerisinde aç-kapa işlemi yapılmayan cep telefonlarına ait IMEI numaraları askıya çıkarılmakta. Başka bir deyişle uzun süre açılmayan cep telefonları, daha sonra istenilse bile kullanıcılar tarafından SIM kart takılarak standart işlemlerde kullanılamamakta.



2025 yılında kullanılmayan telefonların IMEI numaraları, 31 Aralık itibarıyla pasif duruma getirilecek. Söz konusu telefonları yeniden kullanabilmek için IMEI başvurusu yapılması ve onay şartı gerekiyor.