Anketlerde önde çıkan CHP’nin, operasyonlara karşı mitinglerdeki milyonlarca kişiyle birlikte gösterdiği kararlı direniş ‘mutlak butlan’ ile kırılmak isteniyor. CHP’nin mutlak butlan davası ile ilgili İstinaf Mahkemesinin vereceği karar beklenirken Adalet Bakanlığı koltuğuna Akın Gürlek’in oturması ‘mutlak butlan’ tartışmalarını yeniden başlattı. CHP üst üste iki olağanüstü bir olağan kurultay yaptı ve Özgür Özel üç kez lider seçilmiş oldu. CHP, kendisine yönelik hem hukuki hem de siyasi bir “kıskaç operasyonu” düzenlediğini savunuyor. İBB davalarının başlamasından önce butlan davası ile ilgili şubat sonu karar çıkması bekleniyor.

GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Gürlek katıldığı ilk televizyon programında CHP’ye yönelik yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kapatılmasının söz konusu olmadığını söylerken bir yandan da CHP’nin hesaplarında, il binasının alınmasında ve kurultay süreçleriyle ilgili bir usulsüzlük bulunduğunu belirtti. Butlan konusunun kapandığı ve rafa kalktığı düşünülürken bu gelişmelerle tekrar hortlamış oldu.

Dava CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki ‘değişim’ kurultayının iptali için açıldı ve yönetimin eski yönetimine devredilmesi talep ediliyor. Bu talep doğrultusunda olası senaryolar şöyle:

- İstinaf “yasaya ve hukuka uygun” diyerek dosyayı kapatabilir. Bu kez de Yargıtay yolu açık olur.

- İstinaf kararı “usulden değil esastan bak” diyerek dosyayı tekrar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderebilir. Dava yeniden görülür.

- İstinaf dosyayı geri gönderirken “tedbir” kararı verebilir.

- İstinaf bir ‘tedbir’ kararı vermezse Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyayı tekrar inceleyerek karar vermesi beklenir.

Beraat de olabilir…

Gürlek’in katıldığı aynı programda İBB davalarına ilişkin yaptığı yorumda, “Şahıslara bakmayız, makamına, unvanına bakmayız. Suç var mı yok mu diye bakarız. Delillere göre yargılama yapılır. İlla mahkumiyet çıkacak gibi bir şey değil beraat de olabilir” yönündeki yorumu da mutlak butlan davası açısından şöyle yorumlanıyor: “Bağımsız yargı kararını verir. Gürlek’in atanması bunu değiştirmez. Ayrıca Gürlek’in CHP’nin kapatılması yönünde bir yorumu yok. İstinaftan butlana yol açacak bir karar çıkmayabilir. Bu kararla iktidar ‘yargı kararını kendi verdi propagandasını’ yapar.”