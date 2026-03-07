Son dönemde artan kredi kartı kullanım oranlarıyla beraber tüketiciler, fazla harcama yapmamak için kullanmadığı kredi kartını kapatabiliyor. Ancak "borç kontrolü" sağlamak amacıyla kullanılmayan kredi kartlarının iptal edilmesi, telafisi zor sonuçlar doğurabiliyor. Ekonomistler, kart kapatma işleminin sanılanın aksine kredi skoru üzerinde negatif bir baskı oluşturduğunu vurguluyor.

KREDİ KULLANIM ORANI HESAPLAMASI DEVREYE GİRİYOR

Bankacılık sisteminde kredi notu hesaplanırken kullanılan en kritik parametrelerden biri **"Kredi Kullanım Oranı"**dır.

Örneğin; toplam 200.000 TL limiti olan bir tüketicinin 40.000 TL borcu bulunması durumunda kullanım oranı %20’dir. Kullanılmayan bir kartın iptaliyle toplam limitin 100.000 TL’ye düşmesi, mevcut borcun limit içindeki ağırlığını bir anda %40’a çıkarır. Bu durum, algoritma tarafından "artan borçluluk riski" olarak algılanmakta ve bireyin kredi notunun hızla düşmesine neden oluyor.

FİNANSAL GEÇMİŞİNİZ SİLİNEBİLİR

Kredi notunu belirleyen unsurlar arasında "Kredi Geçmişinin Uzunluğu" önemli bir paya sahip. Uzun yıllardır sahip olunan ancak aktif kullanılmayan bir kart, tüketicinin finansal sadakatini ve geçmişe dönük ödeme disiplinini simgeler. Kartın kapatılması, o yıla ait tüm olumlu sicil verilerinin sistemden çıkarılması anlamına gelir. Bu da bireyin finansal profilinin "gençleşmesine" ve dolayısıyla risk priminin artmasına yol açar.

AYNI ŞARTLARDA KART ÇIKMAYABİLİR

Bugün iptal edilen bir kredi kartı limitinin, yarın ihtiyaç duyulması halinde aynı şartlarda geri alınması mümkün olmayabilir. Gelir beyanı ve güncel limit sınırlamaları, tüketicinin yeni bir kart başvurusunda reddedilmesine veya çok daha düşük limitlerle karşılaşmasına neden olabilir.

KREDİ KARTINI KAPATMAYIN, PASİFİZE EDİN

Ekonomistler, aidat maliyetinden kaçınmak isteyen tüketicilere kartı tamamen kapatmak yerine şu alternatifleri öneriyor:

Aidatsız karta geçiş:

Bankadan mevcut kartın "aidatsız" bir modelle değiştirilmesini talep etmek.

Limit düşürme:

Kartı tamamen iptal etmek yerine limitini sembolik bir seviyeye çekerek finansal geçmişi korumak.

Nadir kullanım:

Kredi notunu canlı tutmak adına kartı ayda bir kez küçük bir harcama için kullanmak.