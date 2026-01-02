Birçok tüketici, yüksek limitli veya eski tarihli kartlarını kapatmanın finansal bir temizlik olduğunu sanıyor. Oysa bankacılık sisteminin kalbi olan Findeks algoritması, sizinle olan ilişkisinin "süresine" bakar. Deneyimli finans uzmanlarına göre, uzun yıllar kullanılan bir kredi kartını kapatmak, bir hata.

"FİNANSAL HAFIZANIZI" KENDİ ELLERİNİZLE SİLİYORSUNUZ

Kredi notunuz hesaplanırken kullanılan en güçlü parametrelerden biri "Kredili Ürün Geçmişi Süresi"dir. Eğer 15 yıldır kullandığınız bir kartı iptal ederseniz, bankacılık sistemindeki ortalama hesap yaşınız bir anda düşebilir. Uzmanlar bu durumu açıklarken, "En eski kartınızı kapatmak, özgeçmişinizdeki en büyük başarıyı silmek gibidir. Bankalar sizin uzun vadeli ödeme alışkanlığınızı göremez hale gelir ve puanınız bir gecede çakılabilir" ifadelerine yer verdi.

TOPLAM LİMİT TUZAĞI

Uzun yıllardır sizinle olan kartlar, genellikle yıllar içinde artırılmış yüksek limitlere sahiptir. Bu kartı kapattığınızda:

- Limitiniz buharlaşır: Toplam kullanılabilir kredi limitiniz bir anda yarı yarıya düşebilir.

- Oranlar şaşar: Diğer kartlarınızdaki ufak borçlar bile, toplam limitiniz azaldığı için sistemde "yüksek borçluluk" olarak görünmeye başlar. Bu da kredi notunuzun "riskli" bölgesine geçmenize neden olur.

"KREDİ KARTINIZI KAPATMAYIN, BAŞKA BİR KARTA AŞILAYIN"

Eğer yıllık kart aidatı canınızı sıkıyorsa veya kartı artık taşımak istemiyorsanız, uzmanların şu önerilerde bulundu:

- Limit transferi yapın: Kartı kapatmadan önce bankanızla görüşerek o karttaki limitin, aktif kullandığınız diğer bir karta tanımlanmasını isteyin. Böylece "limit kaybı" yaşamazsınız.

- "Aidatsız" modele dönüştürün: Bankaya "Kartımı iptal etmek yerine aidatsız bir modele çevirmek istiyorum" deyin. Bu sayede 20 yıllık kredi geçmişiniz sistemde kalmaya devam eder, siz de masraf ödemezsiniz.

- Ayda bir ekmek alın: Kartın "hareketsiz" olduğu için banka tarafından kapatılmaması için, ayda bir kez çok küçük bir harcama yapıp ödemesini gerçekleştirin. Bu, "aktif ve düzenli ödeyici" sinyalini canlı tutar.

UZMANLAR SON BİR UYARI YAPTI

Eğer tüm risklere rağmen kredi kartınızı kapatmak istiyorsanız buna dikkat edin:

- En az 6 ay bekleyin: Yakın zamanda kredi veya konut kredisi çekecekseniz bu işlemi asla yapmayın.

- Puanları kurtarın: Yılların birikimi olan puanlar iptal anında uçar gider; mutlaka harcayın.

- Hizmetleri kontrol edin: O karta bağlı olan asistanlık hizmetleri, sigortalar veya özel indirimlerin sona ereceğini unutmayın.