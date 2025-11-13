Aydın Doğan Vakfı’nın “Küllerinden Doğan Umut” sergisi Bursa ve Eskişehir’in ardından bu kez İstanbul’da açıldı…

Sergi, 28 Kasım’a kadar İstanbull Nişantaşı’ndaki Feyziye Mektepleri Vakfı Galeri Işık’ta ziyaret edilebilecek.

Sergi, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 40 yıllık arşivinden seçilen eserlerden oluşuyor. Konu hayati bir konu… Çünkü her seferinde içimizi yakan orman yangınlarına odaklanıyor…

Şinasi Göktürkler Türkiye-2025

Duygusal bir deneyim

Seçkide, dünyanın farklı noktalarından sanatçıların ürettiği karikatürler aracılığıyla ormanların yaşam açısından taşıdığı kritik önem, ekosistemlerin kırılgan doğası ve umudun dönüştürücü etkisi ele alınıyor. Sözün ötesine geçen görsel dil, doğanın karşılaştığı tehditleri ve küllerinden yeniden var olma ihtimalini izleyiciye güçlü bir duygusal ve düşünsel deneyim olarak aktarıyor.

Vendra Gopalakrıshna Hindistan 2025

Bin 166 fidan dikilicek

Vakıf, bu sergiyle sadece doğaya karşı ortak sorumluluğumuzu hatırlatıp, umutla harekete geçmemizi teşvik etmiyor…

Hossein Naghibİran-2019

Aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe de katkıda bulunuyor. Serginin açılışıyla birlikte, 1990 yılından bu yana 5 milyona yakın fidanı toprakla buluşturan ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) iş birliğiyle “7 Ağaç” projesine katkı da sağlanacak…

Bu kapsamda, doğaya olan sorumluluğun anlamlı bir adımı olarak bin 166 fidanın dikimi yapılacak.