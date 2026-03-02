KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/279 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 32

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1576,92 m2

MALİKLERİ : ERHAN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/280 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 36

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2942,43 m2

MALİKLERİ : ERHAN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/281 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 37

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 4436,76 m2

MALİKLERİ : ERHAN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/282 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 45

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 3063,01 m2

MALİKLERİ : RAMAZAN TEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/283 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 46

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1847,64 m2

MALİKLERİ : RAMAZAN TEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/284 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 50

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 245,59 m2

MALİKLERİ : ALİ KEMAL KAYA, MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, SAFİYE KAYA, ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN, ŞEVKET KAYA,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/285 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 28

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1528,56 m2

MALİKLERİ : İNCİ CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/286 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 30

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 742,51 m2

MALİKLERİ : EMRULLAH CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/288 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 39

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 4520,78 m2

MALİKLERİ : ZEKİYE ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/289 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 45

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 582,16 m2

MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/290 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 147

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 202,99 m2

MALİKLERİ : İSMET BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/291 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 149

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 515,55 m2

MALİKLERİ : MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, ALİ KEMAL KAYA, ŞEVKET KAYA, SAFİYE KAYA,ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/292 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 150

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 5014,75 m2

MALİKLERİ : MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, ALİ KEMAL KAYA, ŞEVKET KAYA, SAFİYE KAYA,ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/293 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 153

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1300,10 m2

MALİKLERİ : DERVİŞ YILDIRIM, SEVİ YILDIRIM, SALİHE YILDIRIM, MEHMET NEVZAT YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/294 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 154

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 685,35 m2

MALİKLERİ : DERVİŞ YILDIRIM, SEVİ YILDIRIM, SALİHE YILDIRIM, MEHMET NEVZAT YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/295 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 156

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 190,56 m2

MALİKLERİ : MEHMET EMİN BAŞER, SÜLEYMAN BAŞER,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 158

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 32,73 m2

MALİKLERİ : YAŞAR BAŞER, RINDE BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/297 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 161

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 6327,30 m2

MALİKLERİ : METİN BARAN, MÜFİT BARAN, NESİH BARAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/298 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 319

PARSEL NO : 22

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 3509,25 m2

MALİKLERİ : RECEP ASLANHAN, ERCAN ASLANHAN, NUSRET ASLANHAN, İFLAHATTİN ASLANHAN, AHMET ASLANHAN, NAZİF ASLANHAN,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/299 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 319

PARSEL NO : 25

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1581,48 m2

MALİKLERİ : ZÜBEYDE YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/300 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Karabulak Köyü

ADA NO : 319

PARSEL NO : 27

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2346,38 m2

MALİKLERİ : SUPHİ YILDIRIM, İRFAN YILDIRIM, NEZAHAT YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 104

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 198,15 m2

MALİKLERİ : NECATİ KAYA, ABDURRAHİM KAYA, MİKAİL KAYA,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/302 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 97

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 191,76 m2

MALİKLERİ : NESİP YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/303 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 99

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 657,23 m2

MALİKLERİ : KADRİ ENGİN, TEKİN ENGİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/304 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 101

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1207,73 m2

MALİKLERİ : İHSAN KARAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/305 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 104

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 372,11 m2

MALİKLERİ : MEHMET SALİH YILDIZ, NEDİME YILDIZ, SEYİHAN ERTAŞ, CENGİZ ERTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 106

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 436,43 m2

MALİKLERİ : ASLAN ERTAŞ, MEHMET BAHRİ ERTAŞ, CENGİZ ERTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/307 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 108

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 52,15m2

MALİKLERİ : METİN POLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 18

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1534,91m2

MALİKLERİ : SADIK ŞEKER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/309 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 11

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1145,42m2

MALİKLERİ : SADIK GÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/310 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Kurudere Köyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 24

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1983,04m2

MALİKLERİ : ABDULLAH DENİZ, HASAN DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/311 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 27

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 33,80 m2

MALİKLERİ : YAŞAR YILDIZ, ŞÜKRÜ YILDIZ, ABDURRAHİM YILDIZ, UBEYDULLAH YILDIZ, MUSA YILDIZ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/04/2025

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 31

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 8,85 m2

MALİKLERİ : NİZAMETTİN EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/313 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 124

PARSEL NO : 41

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1249,75 m2

MALİKLERİ : ABDULBARİ NERGİZ, KEMAL NERGİZ, İHSAN NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/314 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 124

PARSEL NO : 39

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 667,47 m2

MALİKLERİ : YAŞAR EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 124

PARSEL NO : 44

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1093,42 m2

MALİKLERİ : ŞABAN NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/316 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 124

PARSEL NO : 47

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 845,64 m2

MALİKLERİ : ABDULBARİ NERGİZ, KEMAL NERGİZ, İHSAN NERGİZ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/317 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 27

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 975,37 m2

MALİKLERİ : HALİT EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/318 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 29

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 406,16 m2

MALİKLERİ : ENVER EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/319 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 33

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 15,00 m2

MALİKLERİ : AHMET EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/320 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 35

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 697,66 m2

MALİKLERİ : MEHMET HANİFİ EFE, MEHDİ EFE, KENAN EFE, MAHFUZ EFE,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/321 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KurudereKöyü

ADA NO : 126

PARSEL NO : 7

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 49,68 m2

MALİKLERİ : VEHBİ EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

