Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen ve yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olacak olan Emmanuel Emegha'nın son haftalardaki olumsuz tutumu nedeniyle kulübü tarafından en az bir maçlığına cezalandırıldığı bildirildi.

Emegha, bir Hollanda gazetesine verdiği demeçte, 2023 yazında Sturm Graz'dan transfer olmadan önce Strasbourg'un 'Almanya'da olduğun sanmıştım' demişti. Emegha ayrıca Ligue 1'de 2-0 kazanılan Lille maçının ardından bu sezon Monaco ve Paris Saint-Germain maçlarını kazanamamalarının nedeni olarak kendisinin oynamamasıyla ilgili olduğunu ima etmişti. Emegha, o maçta takımının iki golüne imza atmıştı.

Emegha'nın son zamanlarda verdiği röportajlardaki bazı açıklamalarından rahatsızlık duyduğu belirtilen Strasbourg yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuya ceza verme kararı aldı. Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior da, tutumu hakkında forvet oyuncusuyla uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon Ligue 1'de çıktığı 7 maçta 4 gol atarken, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Emegha, bu hafta sonu Ligue 1'de Toulouse'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.