Güney Kıbrıs’taki Limasol kentine bağlı Tsireio yakınların da meydana gelen saldırıda otomobili ile seyir halinde olan Kamiotissa FK Başkanı ve ünlü iş insanı Stavros Demosthenous silahlı saldırıya uğradı.

Kazadan sonra bariyerlere çarparak duran otomobildeki Demosthenous’un cenazesi sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bulundu. Limasol hastanesine kaldırılan Demosthenous’un yaşamını yitirdiği açıklandı. Suikastın meydana geldiği Agia Fylaxeos kavşağından Troodos kavşağına giden otoyol geçici olarak kapatıldı.

Cinayet ülkede büyük üzüntü ve tepkilere neden oldu.