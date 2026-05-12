İtalya’nın Salerno kentine bağlı Angri kasabasında korkunç bir olay yaşandı. T24'ün İtalyan gazetesi Corriere della Sera'dan aktardığına göre, ismi açıklanmayan 41 yaşındaki Bangladeşli adam, eşiyle birlikte daha geniş bir eve taşınarak buraya ilk eşini de getireceğini söyledi. Bu duruma sinirlenen 35 yaşındaki kadın, eşinin yemeğine uyuşturucu madde koydu. Talihsiz adam ilacın etkisiyle uykuya daldı. Adam uyuduğu esnada mutfaktan bıçak alan kadın, kocasının cinsel organını kesti. Acıyla uyanan adam, ağır yaralı olarak çıktığı terasta yardım isterken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İŞLEVSELLİĞİNİ TAMAMEN YİTİRDİ Hastaneye kaldırılan adamın organının işlevselliğinin kalıcı olarak yitirdiği açıklandı. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerince gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililerin adamın yemeğine uyuşturucu katılıp katılmadığını netleştirmek için evdeki yemek artıklarını incelemeye aldığı belirtildi.

