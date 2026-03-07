AKP milletvekillerinin getirdiği torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan bir maddeyle, bahis ve her türlü şans oyunlarının reklamına ödenen paraların vergiden düşülmesinden vazgeçiliyor. Düzenlemeye tepki gösteren AKP’li eski vekil ve DEVA Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, iktidardan sanal bahis ve şans oyunlarının reklamının tümden yasaklanmasını istedi.

BAĞIMLILIK ÖNE GEÇTİ

AKP’nin reklamı yasaklamadığı gibi bahis şirketlerinin bugüne kadar verdiği reklam giderlerini bir de halka ödenecek vergiden düşüldüğünün ortaya çıktığını belirten Kısacık şu eleştiriyi yaptı:

“Biz kumarda ilan ve reklamın kaldırılmasını bekliyoruz, siz gelmişsiniz burada ‘İlan ve reklam giderden düşülmeyecek’ diyorsunuz. Allah rızası için kumarın reklamı olur mu ya? Sayın Cumhurbaşkanı sosyal medyadan, ‘Sanal kumar tüm bağımlılıkların önüne geçti, bununla ilgili eylem planı yapacağız’ diye mesaj attı. Siz ne yapıyorsunuz? Kumarın, burada sanal kumar oynatan firmaların, lisans alan firmaların kârını daha da artırmanın mücadelesini veriyorsunuz.”

Kısacık, iktidardan sanal bahis ve şans oyunlarının reklamının tümden yasaklanmasını istedi.

Dindar nesilden kumarbaz gençliğe

Sadullah Kısacık, toplumda her kesimde bağımlı, kumardan zarar görmüş, kredi çekmiş bir sürü insan olduğunu anlatırken, “Dindar nesilden kumarbaz gençlik vizyonuna düştük” dedi. Evlerine gelen bakıcının dahi kumarzede olduğunu belirten Kısacık, “Bakın, ocaklar gerçekten sönüyor” diye konuştu.