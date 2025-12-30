Türkiye’de enflasyondan daha hızlı büyüyen tek kurum Milli Piyango oldu. Milli Piyango’nun 2023’te 23 olan oyun sayısı, yılbaşına özel oyunlarla birlikte 119’a ulaştı. Vatandaş geçim derdine düşerken, sanayici iflas etmeyeye çalışırken Milli Piyango’nun hızlı büyümesi ekonominin özeti oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Haramdır, oynamayın’ derken yeni yıla sayılı günler kala devlet eliyle düzenlenen şans oyunlarında çılgınlık yaşanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL oldu. Online oyun sayısında ise büyük artış yaşandı. Son dönemde yasa dışı bahis sitelerine yönelik soruşturmalar artarken, Milli Piyango’nun internet sitesinde ‘Şans Böceği’, ‘Zengin Pati’, ‘Tropik Tatil’, ‘Olimpos Şimşekleri’, ‘Kayıp Define’ gibi 119 farklı oyun var. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Milli Piyango’nun oyun sayısındaki bu büyük artışa dikkat çekti.

‘İKTİDAR GÖZ YUMDU’

Kara, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, özelleştirme öncesinde Milli Piyango’daki oyun sayısının bir elin parmağı kadar olduğunu, şimdi ise büyük bir artış yaşandığını söyledi. 2023’te 23 olan oyun sayısı 2025 yılı başında 80’e ulaştı. 2025’in sonuna gelirken, yılbaşına özel oyunlarla birlikte 119’u buldu. Kara, “Sanal oyunlar, bugün ülkemizde yasak olan kumar oyunları ile birebir aynı. Gençlerimizi sisteme dahil etmek için ‘kankanı getir, arkadaşını getir, davet et, bonus kazan’ gibi sözde ödüllerle teşvik veriliyor. İktidar da duruma göz yumuyor” dedi. Milli Piyango’nun idaresini, 2019’daki özelleştirmeden sonra Demirören Grubu’nun de arasında bulunduğu ortaklık devralmıştı.