İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana mahallelerinde farklı adreslerde bulunan 4 kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tavukları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisinin S.G. olduğu belirledi. Polis ekipleri S.G.'yi evine düzenlediği baskında gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüphelinin dört farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarında; üç adet köy tavuğu, dört adet mavi yumurtlayan cins tavuk, iki adet beyaz tavuk ile 1 adet kask çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.