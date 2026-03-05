Mısır'da bir arkeoloji ekibi 18. yüzyılda kerpiç kullanılarak inşa edilmiş bir şehre ait önemli kalıntıları gün yüzüne çıkardı. Aynı alanda keşfedilen yerleşim bölgesinin altında Bizans dönemine ait bir Kıpti mezarlığının da bulunduğu aktarıldı.

TURİZM HARİTASINA DAHİL EDİLECEK

Önemli keşifte ortaya çıkarılan şehrin restore edilmesi ve Mısır'ın arkeolojik turizm haritasına dahil edilmesi planlanıyor.

Kına vilayetinde yapılan keşif Mısır Eski Eserler Konseyi tarafından duyuruldu. Konsey yaptığı açıklamada 18. yüzyıl dönemine ait bir şehrin kalıntılarının altında Bizans dönemine dayandığı belirlenen bir Kıpti mezarlığının bulunduğunu bildirdi. Konsey ayrıca keşfin Şeyh el-Arab Hemmam kalesi yakınlarında gerçekleştirildiğini ve bunun da farklı dönemlerde yerleşimin aynı bölgede devamlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Kına vilayetinde el-Arki köyünde yer alan Şeyh el-Arab Hemmam sahasında yürütülen kazı çalışmalarında Mısır-Fransa ortak heyeti yeni bir yerleşim yerinin bölümleri gün yüzüne çıkardı. Kazılar ayrıca şehrin altında Bizans dönemine ait bir Kıpti mezarlığının uzantısı bulunduğunu da ortaya koydu.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hişam el-Leysi keşfin Yukarı Mısır'da, özellikle el-Arki bölgesinde insan yaşamı ve faaliyetlerini anlama konusunda nem taşıdığını aktardı. Bunun sebebi ise böle hakkında tarihsel kaynakların fazlasıyla kısıtlı olması.

Konsey Arkeoloji Sektörü Başkanı Dr. Ziya Zerhan ise yapılan çalışmalarda hizmet yapılarına bağlantısı olan 6 ev ile bu evlere komşu bir sanayi alanının bölümlerinin bulunduğunu belirtti.

Bölgede yapılan ilk incelemelere göre bazı evler kerpiç kubbeler ile örtülü halde bulunurken bazılarının çatısında ise hurma ağacı gövdesi kullanılmış. Evlerin bazı odalarına kireç sıva izlerine rastlandı. Kazı çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunana arkeolojik eserler arasında bronz sikkeler, seramik parçalar, çocuk oyuncakları, süs eşyaları, kıyafet parçaları ve gündelik eşyalar yer alıyor. Bu da alandaki çeşitli faaliyetleri ve alanın zenginliğini yansıtıyor.

Kazı başkanı Ahmed eş-Şevki keşfedilen Kıpti mezarlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmed eş-Şevki Bizans dönemine ait bir lahit kapağı bulunduğunu ve bu kapağın şehir girişlerinden birinin ön kısmında zemin taşı görevinde kullanıldığını aktardı.

Bunun üzerine Uzaktan Algılama ve Uzay Bilimleri Kurumu ile işbirliğine geçildi. Dr. Abdülaziz el-Fedali başkanlığında jeofizik taraması gerçekleştirildi. Elde edilen tarama sonuçları kazı sezonunda çalışmalara yön verdi ve yerleşim bölgesinin altındaki Kıpti mezarlığının bir bölümünün ortaya öıkarılmasına önayak oldu.