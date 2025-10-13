CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin ilk Avrupa durağı, Brüksel’in Jean Rey Meydanı oldu. Mitinge Belçika Yeşiller Partisi, Sol Parti ve Brüksel Belediye Başkanı, Avrupa Parlamentosu milletvekili Dario Nardella da destek verdi.

HAK, HUKUK, ADALET SLOGANLARI

Mitingde, “Hak, hukuk, adalet”, “Free İmamoğlu”, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “İmamoğlu’na ve belediye başkanlarına özgürlük” pankartları açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasına “Memleket İsterim” şiiriyle başladı. Yurt dışındaki Türkleri sağmal inek gibi gören anlayışı sonlandıracaklarını belirtti.

MANSUR YAVAŞ’A DESTEK

Kimseyi Avrupa’ya şikayet etmeye değil, “Dostlara sarılmaya” geldiklerini belirten Özgür Özel, “Birinden kurtulup ötekini hedef almayı hedefleyerek Mansur Başkanı içeri almaya çalışanlara, aklınızı başınıza alın, Mansur Başkan yalnız değildir, demeye geldik” diye konuştu.

İKTİDAR TRUMP’A ÇALIŞIYOR

Özgür Özel özetle şu mesajları verdi:

-Erdoğan’a helal olan başkasına neden helal olsun. Türkiye’de öğrencilerin başörtüsü sorunu vardı. Geldiniz AİHM’de davayı açtınız. O gün bu şikayet değildi. 15 Temmuz darbesi olmuş, birlikte anlatalım bu darbeyi diyor. Darbeye uğrayan kendisi olunca şikayet ediyor, kendisi darbe yapınca şikayet etmeyin diyor.

-Erdoğan demokrasi treninden indi. Ekrem İmamoğlu için 7 aydır iddianame çıkaramadılar. Anlaşılan o ki her türlü kumpasla yargılama sürecini uzatıp, kendisini yenecek birinin adaylığına engel olmak istiyor.

-Erdoğan demokrasiyi askıya almaya çalışıyor. Kendi iktidarı için pazarlık halinde. Türkiye’de bulamadığı meşruiyeti Beyaz Saray’ın kapılarında Oval Ofis’lerde arar oldu. Türkiye’nin her şeyini pazarlık konusu yaptı. AKP iktidarı artık Trump’a çalışmaya başladı.

-Belçika’da asgari ücret Türkiye’nin 4.2 katı. Türkiye’de asgari ücretle 30 kilo kıyma alınıyor. Belçika’da 128 kilo kıyma alıyor.

-CHP iktidarında Avrupa Birliği’nde buluşacağız, sınırları kaldıracağız.

Gurbetçiler akın akın geldi

-“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine, Avrupa’nın dört bir yanından yurttaşlar akın etti. Almanya, Hollanda ve Fransa’dan otobüslerle gelen katılımcılar Brüksel’e geldi. Yolda tır şoförleri de mitinge giden kafilelere destek verdi.

-Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close kürsüye çıkıp konuşma yaptı, Türkçe “Seninleyiz Ekrem” dedi.

-Bu miting, aynı zamanda Avrupa’nın Türkiye’deki siyasi operasyonlara olan ilgisini gösterdi. Avrupa medyası mitingi anbean izledi. CHP lideri Özgür Özel ve daha önceki konuşmacıların bulunduğu kürsünün yanına dev ekranlar kuruldu. Avrupalı siyasilerin yanı sıra, Türk kökenli Avrupalı milletvekilleri, CHP birlik başkanları da mitinge yoğun katılım gösterdi.

-Özgür Özel Brüksel’de vaatlerde de bulundu: Hasret Bileti ile yılda bir Türkiye’ye bedava gidilebilecek. Çifte vergilendirme kalkacak. Gurbetçiler, Türkiye’de emekli maaşlarını ve SGK haklarını kaybetmeyecek. Cep telefonu kayıt ve fahiş bedelli askerlik ücreti kalkacak. Bedelli askerlik Türkiye’de ne kadarsa yurt dışında da aynı olacak.

Özel: Asıl Erdoğan tüm Türkiye’den özür dilemeli

Brüksel’deki miting öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, kendisinden özür beklediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Özel şunları söyledi:

“Ne için özür dileyecekmişim? Gazze’de 67 bin Filistinli öldürüldü, parmağını kıpırdatmadı. Trump Netanyahu’ya, bir savaş suçlusuna ‘Sen bir kahramansın’ dedi, sesini çıkarmadı. Amerika’ya giderken Filistin’le ilgili sorulara bir özgüvenle değil, bir sessizlikle cevap verdi. Trump ‘Gazze’yi boşaltacağız. Oraya kumarhane kuracağım. Oraya biz yerleşeceğiz. Filistinliler de beş ülkeye gidecek’ demişti. Buna sustu. Şimdi Gazze planı ortaya çıktı. Filistinliler öz vatanlarında parya olacaklar. Bunun için mi Erdoğan’dan özür dileyeceğim? Erdoğan’ın bizden değilse de tüm Türkiye’den özür dilemeli.”

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan, Özel için “Günlerce bizim Amerika’da Gazze’yi konuşmadığımızı söylediler. Bir özür borcu yok mu?” demişti.

Emekli ağlayarak anlattı: Açız, bizi dilenci yerine koydular



CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ı Ankara’da pazarda gören emekli vatandaşın feryadı herkesi ağlattı: “Açız, açız, açız. Açlığın tarifi var mı ya? Bizi dilenci yerine koydular. Ben eski sistemi istiyorum, hakkımı istiyorum. Sürünüyoruz. Ben kanser hastasıyım, iyi beslenmem lazım, 15 bin lirayla nasıl besleneceğim? Bizi bu hale getirenlerin Allah cezasını versin.”