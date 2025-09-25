Binbaşı Şevket Tombul, Ocak 2020’de sınır ötesinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na katıldı. 6 ay önce dünyaya gelen kızının özlemini yanına aldığı tulumuyla gidermeye çalışıyordu. Tombul, Tel Abyad’dayken yeni doğan kızının kıyafeti ile bir video çekti. Videoyu, “Benim için çok değerli olan bir şeyi, 8 günlük kızımın kıyafetini paylaşıyorum. Onunla moral buluyorum, onunla tüm yaşama azmimi ayakta tutuyorum” diyerek paylaştı.

Tombul’un yanındaki silah arkadaşları da “İnşallah sağ salim kızınıza kavuşacaksınız” diyerek moral verdi. Eşi ve 2 çocuğu Ankara’da, kendisi Tel Abyad’daydı.

16 Ocak 2020 günü ise PKK’lı hain teröristler, askeri birliği Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırdı. Olayda Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Şehit Binbaşı Tombul memleketi Eskişehir’de babası Necdet, annesi Şehnaz, eşi Aslıhan, kardeşi Emrah ve ablası Şefika Tombul’un gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baba şehit olmadan 8 gün önce Kumsal’ın tulumunu böyle kokluyordu

AİLESİ PAYLAŞTI

O günlerde henüz bebek olan Kumsal büyüdü ve 5.5 yaşına geldi. Önceki gün de babasının Kanlıpınar Şehitliği’ndeki mezarının başında İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını ezbere okudu. Ailesi de Kumsal’ın duygulandıran bu görüntülerini videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.