Diyarbakır'da, kasım ayının ilk haftasında gerçekleşen ‘Kunduz ayı’ dolunayı, Sur ilçesindeki İçkale ve tarihi Hz. Süleyman Camii çevresinde, tarihi surlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşen ‘Kunduz ayı’ dolunayı, ‘en parlak ve en büyük ay’ görünümünü sergiledi. Ay, dünyaya yaklaşık 357 bin kilometreye kadar yaklaşarak normalden yüzde 7 daha büyük, yüzde 16 daha parlak şekliyle görüldü.

En etkileyici anlar gün batımından kısa süre sonra izlendi. Sur ilçesindeki İçkale ve tarihi Hz. Süleyman Camii çevresinde dolunay, tarihi surlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler ise bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.