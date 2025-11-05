Kasım ayının ilk haftasında yaşanan bu görsel şölen, “Kunduz Dolunayı” olarak adlandırılıyor. Bu isim, tarihsel olarak kunduzların kışa hazırlanmak üzere yuvalarını yapmaya başladığı dönemi temsil etmesinden geliyor. Ancak bu yılki dolunay, sıradan bir dolunaydan çok daha fazlasını ifade etti: Ay, aynı anda “Süper Ay” konumuna da ulaştı.

DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMUNA GELDİ

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği anda gerçekleşen bu özel dolunay, gökyüzünde normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16 daha parlak görüldü. Antalya başta olmak üzere birçok şehirde gökyüzünü aydınlatan Kunduz ayı, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

SÜPER AY NEDİR?

“Süper Ay” terimi, Ay’ın eliptik yörüngesi nedeniyle zaman zaman Dünya’ya yaklaşmasıyla açıklanıyor. Ay, yörüngesindeki en yakın nokta olan perigee konumundayken dolunay evresine denk gelirse, bu durum “Süper Ay” olarak tanımlanıyor. Bu sırada Ay, gökyüzünde yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.

6 YIL SONRA BİR İLK

Bu yılki Süper Ay’da, Ay ile Dünya arasındaki mesafe yalnızca 356 bin 980 kilometreye kadar indi. Bu da, 2019 Şubat’ında gözlenen “Kar Ayı”ndan bu yana yaşanan en yakın dolunay anlamına geliyor. Bu nedenle 2025’in Kunduz Süper Dolunayı, son yılların en etkileyici gök olayları arasında yerini aldı.

GELGİTLER ETKİLENECEK Mİ?

Ay’ın bu kadar yakın olması, yalnızca görsel olarak değil, gelgitler açısından da etkili olabiliyor. “Perigee gelgitleri” ya da halk arasında bilinen adıyla “süper gelgit” olarak adlandırılan bu durum, deniz seviyelerinde hafif yükselmelere neden olabiliyor. Ancak bu etkiler, insanlar üzerinde son derece sınırlı. Earth Sky’a göre Süper Ay’ın bir insana uyguladığı ekstra çekim gücü, bir ataşın ağırlığının dokuzda biri kadar.

Bu gece yaşanan Kunduz Süper Dolunayı, yalnızca astronomi meraklılarının değil, gökyüzüne gözlerini diken herkesin ilgisini çekti. 2025’in bu özel gök olayı, hem büyüklüğü hem parlaklığıyla hafızalara kazındı.