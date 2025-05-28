UEFA Konferans Ligi finalinde İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Chelsea, rakibini 4-1 yenerek kupaya uzanan taraf oldu.

BETİS GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında Isca'nun aktardığı pata topla buluşan Abde Ezzalzouli, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta ağları buldu.

Maçın ilk yarısını sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan Betis, 1-0 önde tamamladı.

5 DAKİKADA DÖNDÜ

Mücadelenin 65. dakikasında Cole Palmer'in savunma arkasına yolladığı havadan pasta Enzo Fernandez ile eşitliği sağladı.

Eşitlik golünden tam 5 dakika sonra Chelsea öne geçti. Cole Palmer, şık bir pasla bu kez topla buluşan Nicolas Jackson'ı buluşturdu. Jackson, net pozisyonda hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

83. dakikada bu kez sahneye Jadon Sancho çıktı ve ağları bularak farkı 2'ye yükseltti. 90+2. dakikada Caicedo hızlı hücumu golle noktaladı ve skoru ilan etti: 4-1. Chelsea kalan bölümde hata yapmadı ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

5 KUPAYI DA ALDI

2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzandı ve 9. Avrupa zaferine imza attı.

İngiliz temsilcisi, kupayı müzesine götürerek UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.