Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

KUPAYI ALIP TARAFTARLARA GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, başkanlığının 111'nci gününde 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

Maçın ardından sahaya inen Sadettin Saran oyuncularla birlikte kupa törenine katıldı ve ardından kupayı alarak sarı lacivertli tribünlere götürdü. Tüm takımı çağıran ve taraftarlarla bütünleşmesini isteyen başkan Saran'ın o görüntüleri geceye damga vurdu.