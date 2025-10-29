Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kasımpaşa deplasmanda Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02'ye konuk oldu. Kahta İlçe Sahası'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti. Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Kahta 02 Türkiye Kupasın’da adını bir üst tura yazdırdı. Kasımpaşa ise kupaya veda etti. Maç sonu ev sahibi ekip ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

(Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır)