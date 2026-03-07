Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Atacama Çölü, 400 yıldır yağış almayan noktalarıyla ekstrem bir ekosistem sunarken, barındırdığı lityum rezervleri, arkeolojik mirası ve uzay araştırmalarıyla stratejik bir merkez haline geldi.

DÜNYANIN EN ZENGİN YATAKLARINA SAHİP

"Salar de Atacama" tuz düzlükleri, dünyanın en zengin lityum ve bakır yataklarına ev sahipliği yapıyor. Modern batarya teknolojisinin temel taşı olan lityum rezervleri, bölgeyi küresel enerji arz zincirinin kalbi konumuna taşıyor.

Nem olmadığı için organik maddelerin binlerce yıl bozulmadan kaldığı bölgede, Mısır mumyalarından 2.000 yıl daha eski olan Chinchorro mumyaları bulunuyor. Bu doğal koruma ortamı, Atacama’yı antropoloji dünyası için eşsiz bir veri merkezi kılıyor.

UZAY ARAŞTIRMALARININ MERKEZİ

Toprak yapısı ve atmosferik koşullarıyla Mars yüzeyine dünyadaki en benzer bölge kabul edilen Atacama; NASA ve ESA’nın uzay aracı testlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca düşük nem ve bulutsuz gökyüzü sayesinde, dünyanın en gelişmiş gözlemevi olan ALMA gibi dev tesislere ideal bir çalışma ortamı sunuyor.