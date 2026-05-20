Yapılan güncel bir araştırma, İngiltere’deki sürücülerin yüzde 18’inin araç kullanırken cep telefonu kullandığını ortaya koydu. Mevcut karayolları düzenlemelerine göre, seyir halindeyken ya da trafikte beklerken veri alıp gönderebilen cihazları elinde bulunduran sürücülere 6 ceza puanı ve 200 sterlin para cezası uygulanıyor.

KIRMIZI IŞIKTA VE UÇAK MODUNDA BİLE YASAK

Mevzuat uyarınca cep telefonu ve cihaz kullanımı yasağı, sadece araç hareket halindeyken değil, trafiğin durduğu anları da kapsıyor. Sürücülerin;

-Trafik ışıklarında beklerken,

-Yoğun trafikte kuyruktayken,

-Start-stop sistemiyle motoru durmuş araçlardayken,

-Hatta cihazları uçak modundayken dahi telefon kullanmaları yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Not: Sürücü adaylarına refakat eden eğitmen veya denetmenler için de aynı kurallar geçerlilik taşıyor.

Yasa; eller serbest (hands-free) aparatların, Bluetooth kulaklıkların ve ön cama sabitlenmiş navigasyon cihazlarının kullanımına ise sadece sürücünün görüş açısını kapatmaması ve cihaza hiçbir şekilde elle dokunulmaması şartıyla izin veriyor.

ACİL DURUMLAR VE TEMASSIZ ÖDEME İSTİSNA KAPSAMINDA

Daily Express'te yer alan habere göre, kanunda cezai işlem uygulanmayacak istisnai durumlar ise şunlar:

Acil Durumlar: Güvenli bir yerde durmanın mümkün olmadığı anlarda 999 veya 112 acil servis hatlarını aramak,

Temassız Ödeme: Araç tamamen durmuş vaziyetteyken (arabaya servis noktaları gibi alanlarda) temassız ödeme gerçekleştirmek,

Güvenli Park: Aracı güvenli bir alana park etmiş olmak,

Uzaktan Park: Telefonu, aracı dışarıdan uzaktan park etmek amacıyla kumanda olarak kullanmak.

YENİ SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİ İLK İHLALDE İPTAL EDİLİYOR

Birleşik Krallık yasalarına göre, ehliyetini son iki yıl içinde alanlar "yeni sürücü" statüsünde yer alıyor. Bu sürücülerin iki yıllık süre içinde toplam 6 veya daha fazla ceza puanı alması durumunda ehliyetleri doğrudan iptal ediliyor.

Direksiyon başında telefon kullanırken yakalanan yeni bir sürücü, ilk ihlalde direkt 6 ceza puanı sınırına ulaştığı için ehliyetini anında kaybediyor. Resmi verilere göre ülkede son iki yılda ehliyet sınavını geçen yaklaşık 1,9 milyon kişi bulunuyor.

Ehliyeti iptal edilen sürücülerin yeniden trafiğe çıkabilmesi için harç bedelini ödeyerek yeni bir geçici ehliyet başvurusu yapması, ardından teori ve uygulama sınavlarına en baştan girmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM NE?

Türkiye’de de seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri iletişim cihazlarını elde tutarak kullanmak trafik cezası kapsamında değerlendiriliyor.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası ve ceza puanı uygulanıyor. İhlalin tekrarlanması durumunda cezalar katlanırken, sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilirse ehliyetlerine geçici süreyle el konulabiliyor.