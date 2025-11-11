Rus lider Vladimir Putin'in boyu yıllardır tartışma konusu. Tahminlere göre Putin'in boyu 1.65 ila 1.70 metre arasında değişiyor, yani ortalama erkek boyundan yaklaşık 10 santimetre daha kısa.

İngiliz The Express'te yer alan habere göre bu nedenle de Kremlin'de, resmi törenlerde ve basın etkinliklerinde hiç kimsenin Putin'den uzun görünmemesi için özel kurallar uygulandığı biliniyor.

PROTOKOL KISALAR ARASINDAN SEÇİLİYOR

Kremlin kaynaklarına göre, korumalar ve protokol görevlileri bile ondan kısa kişiler arasından seçiliyor. Hatta Putin'in bazı etkinliklerde özel olarak topuklu ayakkabılar giydiği biliniyor.

Ancak geçen günlerde yapılan bir etkinlikte bu kural ihlal edildi:

Normal boylu bir kadın, Putin'in hemen yanına konumlandırıldı. Kadın, Rus liderin 2 santimetrelik topuk yükseltilerinin üstünde olmasına rağmen Putin'in başının epey üzerinde kaldı.

Söz konusu kare, kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Putin'in "Napolyon kompleksi" yaşadığını öne sürdü.

"KISA ADAM SENDROMU"

Uzmanlar, Putin'in uzun yıllardır güç ve üstünlük takıntısıyla hareket ettiğini söylüyor.

İngiliz milletvekili Sir Julian Lewis, Rusya’nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin hakkında şu ifadeyi kullanmıştı:

"Kendisini büyük göstermek için sürekli agresif davranıyor. Bu, tipik bir kısa adam sendromu örneği."

İLK KEZ YAŞANMIYOR

Bu, Putin’in ilk "boy kazası" değil. Daha önce de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resepsiyonunda çekilen bir fotoğrafta, Putin'in etrafındaki kadınların hepsinin ondan belirgin şekilde uzun olması Kremlin'i zor durumda bırakmıştı.