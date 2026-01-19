Samsun’un Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda, 2025 yılına ait güvenlik kamerası kayıtları çocuklara yönelik sistematik şiddeti ortaya çıkardı. Ocak ve Nisan aylarına ait görüntülerde; kurs binasının farklı noktalarında ve mescit içerisinde küçük yaştaki öğrencilerin, kurs hocaları tarafından fiziksel şiddete ve darba maruz kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

MÜFTÜLÜK: İKİ GÖREVLİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Samsun İlkadım Müftülüğü yetkililerinden açıklama geldi. Müftülük yetkilileri, kurum bünyesinde başlatılan idari soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka kurslarda görevlendirildiği bilgisini paylaştı. Ancak şiddet görüntülerinin adli makamlara intikal edip etmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

"YÖNETİCİLER GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci, şiddet uygulayan iki hocanın kurstan ayrıldığını ancak görüntülerde yer alan kurs müdürü ve müdür yardımcısının halen görevlerinin başında olduğunu iddia etti. Öğrenci ayrıca, yaşanan şiddet olayları nedeniyle çocukların korktuğunu, şikayetçi olmaktan çekindiklerini ve şiddet eylemlerinin artık kameraların görmediği "kör noktalarda" devam ettiğini öne sürdü.