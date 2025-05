Uzmanlar, güvenilir dernek veya vakıfların isimlerini kullanarak sahte bağış sitelerinin oluşturulduğunu belirterek, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı tüketicileri uyarıyor.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı yaklaştıkça siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini kaydederek, "Özellikle online kurbanlık satın almak ya da bağış yapmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gerçek vakıf ve derneklerin internet sitelerini birebir kopyalıyorlar, taklit ediyorlar. Site tasarımı, logoları, IBAN numaralarını bile gerçek gibi gösteriyorlar" diye konuştu.

Sosyal medyada sponsorlu reklamlarla vatandaşların karşılarına çıktıklarını anlatan Kırık, "Kurban bağışınızı şimdi yapın gibi mesajlarla sizi sahte sitelere yönlendirme işlemini gerçekleştiriyorlar. Hatta siz parayı yatırdıktan sonra sahte dekont da gönderiyorlar. Ama tabii burada ne kurban kesiliyor ne de bağışınız yerine ulaşmış oluyor" ifadelerini kullandı.

''KİRALIK IBAN KULLANARAK İZLERİNİ DE KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Kırık, söz konusu durumlarda dijital okuryazarlığın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle dijital okuryazarlığı pek fazla olmayan vatandaşlarımızı burada tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda kurban bağışından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin de tuzağa düşürülmesi amaçlanıyor. Banka, adres, kişisel bilgiler de çalınıyor.

Bunlar kişisel veri açısından değerlendirildiğinde çok önemli, son dönemlerde kişisel veri ihlalleri de giderek artış göstermeye başladı. Çalınan bilgiler webin görünmeyen yüzünde, karanlık webde de satılığa çıkarılıyor. Dolandırıcılar her döneme, her koşula, her güne uygun stratejiler geliştiriyorlar" dedi.

Bağış yapmak isteyenlerin kurumun resmi sitesini kontrol etmesi gerektiğine dikkati çeken Kırık, "Şüpheli bir durum varsa mutlaka kurumun telefonunu arayıp teyit etmeniz lazım. Özellikle yapay zekadan hazırlanmış videolara oldukça dikkat edin. Mutlaka kurumlar üzerinden teyit alın. Resmi sitelerin uzantılarına mutlaka dikkat edin. Adres çubuğunu kontrol edin ve özellikle sizden yardım ya da bağış adı altında IBAN hesabı gönderen, 'derneğimizin ya da vakfımızın adına değil, bir kişi adına yollayın' diyen hesaplara asla para göndermeyin. Çünkü onlar daha çok kiralık IBAN kullanarak izlerini de kaybettirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Kırık, vatandaşlara söz konusu durumlarla karşılaşmaları halinde bankalarıyla iletişime geçmelerini ve suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye etti.

''İYİLİK YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR''

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki de tüketicilerin Kurban Bayramı dönemlerinde sahte bağış siteleriyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "İyilik yapmak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmek istiyorlar. Dolandırıcılar öncelikle güvenilir dernek, vakıf isimlerini kullanıyorlar. Bu isimler üzerine sahte web sayfaları oluşturuyorlar. Görsel olarak da birebir sitenin aynısını hazırlıyorlar. Ama isimleri aynısı olamıyor, çok benzerini almaya çalışıyorlar. Burada tüketicilerin link dediğimiz alan adlarına öncelikle dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların sahte bağış siteleri için sosyal medya reklamları, kısa mesajlar, sosyal medya uygulamalarını kullandığını anlatan Baki, "Amaçları insanların kimlik numaralarını, telefon numarasını, kimlik bilgilerini alıp bunları başka yerlerde kullanmak istiyorlar. Aynı zamanda tüketicilerden aldıkları kimlik bilgilerini de sahte hesaplarda kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar" diye konuştu.

Baki, bağış yapmak isteyenlerin vakıf ve derneklerin sitelerini, reklamlarını resmi kaynağından teyit etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alan adının doğru olduğuna birebir emin olmaları gerekiyor. Genelde de yazım hataları oluyor sitelerde. Onlara da dikkat etmesi gerekiyor. Şüphelendikleri durumlarda da BTK'ya şikayet edebilirler. Oradan da bildirimde bulunmalarını tavsiye ediyoruz ki başkaları mağdur olmasın. Tüketicilerin dolandırıldıkları takdirde bankayı arayıp işlemi durdurup, kredi kartını bloke ettirmesi ve aynı zamanda suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Dolandırıcıların bazılarının amaçları sadece bilgileri toplamak olurken, bazıları ise gerçekten sadece sizden para almaya çalışabiliyor" dedi.