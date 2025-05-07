6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık piyasası için çalışmalar hız kazandı.



Milyonlarca vatandaş, kurban ibadeti için satın alacakları hayvanların fiyatlarını merak ederken, hayvanları en çok endişelendiren olay ise Türkiye'nin farklı ilçelerinde meydana gelen şap vakaları olmakta.

BALIKESİR'İN ARDINDAN ÇORUM'DA GÖRÜLDÜ



Geçtiğimiz hafta Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiş ve 15 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.



Kurban Bayramı'na günler kala bir korkutan haber de Çorum'dan geldi.





BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, yaptığı yazılı açıklamada, Kemallı köyünde şap hastalığı görüldüğünü bildirdi.

Bu nedenle bölgede karantina kararı alındığını belirten Berişbek, "İlçemiz Kemallı köyünde çıkan şap hastalığı nedeniyle Kemallı köyü ve 10 kilometre yarıçapında bulunan bölge karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgeye ve ilçe merkezinde bulunan hayvan pazarına hayvan giriş ve çıkışı yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.