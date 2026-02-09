2016 yılında bireysel enerji üretimi üzerine çalışmaya başlayan bir kullanıcı, maliyeti düşürmek amacıyla ticari batarya çözümleri yerine geri dönüşüm yöntemini tercih etti. İlk aşamada 1,4 kW kapasiteli güneş paneli ve 24V forklift aküsüyle kurulan sistem, zamanla kapasite artırımına gidilerek geliştirildi.

Sistemin ana depolama birimi, yaklaşık 1.000 adet atık dizüstü bilgisayar bataryasından elde edilen pillerle oluşturuldu. Hücrelerin tek tek test edilmesi, kapasitelerine göre tasnif edilmesi ve koruyucu sigortalarla birbirine bağlanmasıyla 1 kWh kapasiteli modüller elde edildi.

EVİN TÜM ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Zaman içerisinde geliştirilen tesisat, bugün itibarıyla müstakil bir evin tüm enerji gereksinimlerini karşılayabilecek seviyeye ulaştı. Sistemin beslediği başlıca kalemler şunlar:

Mutfak ekipmanları (İndüksiyonlu ocak ve elektrikli fırın),

Yüksek hacimli su ısıtma sistemleri,

İki adet elektrikli aracın günlük şarj ihtiyacı.

10 YILDIR TASARRUF EDİYOR

Kullanıcı, on yıllık süre zarfında herhangi bir yangın vakası veya majör teknik arıza yaşanmadığını sadece kış aylarındaki verimi artırmak adına güneş panellerinin daha yüksek performanslı modellerle güncellendiğini bildirdi. Toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 10.000 Euro olduğu tahmin edilirken, projenin ana amacının ekonomik tasarruftan ziyade enerji bağımsızlığı olduğu ifade edildi.