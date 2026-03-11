ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaşta Güney Kıbrıs, İngiliz Agratur ve Dikelya üsleri nedeniyle hedef oldu. Adadaki tehditler nedeniyle Ankara, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandırırken, gerekirse fırkateyn de gönderilecek. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 52 yıl sonra ilk kez Ada’da uzun süreli savaş uçağı bulundururken, hava sahamızın korunması için Kürecik Üssü’nün de bulunduğu Malatya’ya da Patriot hava savunma bataryaları yerleştirildi. Gelişmiş hava savunma sistemleri ve füzelere sahip Alman “FGS Nordrhein-Westfalen” fırkateyni de dün Limasol’a geldi. Yunanistan da 4 adet Rafael ve F-16 ile 2 adet fırkateyni Kıbrıs’a konuşlandırdı.

Malatya Kürecik Radar Üssü, NATO’nun balistik füze savunma sisteminin bir parçası olarak 2012 yılında faaliyete geçen, stratejik bir erken uyarı radar istasyonudur.

NATO ÜLKELERİ YIĞINAK YAPTI

İtalya savaş gemisi, İspanya fırkateyn, İngiltere ise “HMS Dragon” muhribini adaya gönderdi. Larnaka’daki Mari Üssü ile Baf’daki Papandreu Hava Üssü de ABD ve Fransa tarafından kullanılmaya başlandı.

Fransa ise “Languedoc’’ fırkateyni ile “Charles de Gaulle uçak gemisini Güney Kıbrıs’a gönderdi. Önceki gün Güney Kıbrıs’ta Rum lider Christodoulides ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron “Birisi Kıbrıs’a saldırdığında, Avrupa’ya saldırmış olur. Kıbrıs Yunanistan ve Fransa için çok önemli” dedi.

Patriot sisteminin özellikleri

-Etkin menzili 150 kilometre

-Aynı anda çok sayıda hedefi

-izleyebiliyor n Balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip

-Çok katmanlı savunmanın parçası olarak çalışabilir