1979 petrol krizinden bu yana en güçlü yükselişlerinden birini yaşayan ons altın, 2025 yılında kaydettiği sert sıçramanın ardından 2026 beklentileriyle yeniden gündemde. Uluslararası finans kuruluşları ve piyasa uzmanları, önümüzdeki yıl altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor.

ABD MALİ POLİTİKALARI VE ZAYIF DOLAR ETKİSİ

Bank of America stratejisti Michael Widmer, ABD’de artan mali açıklar, cari işlemler açığını azaltmaya yönelik politikalar ve zayıf dolar yaklaşımının altına olan alım talebini desteklediğini belirtti. Widmer’e göre bu faktörler, küresel yatırımcıların altına yönelmesinde belirleyici rol oynuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED ENDİŞELERİ

Metals Focus yöneticisi Philip Newman ise ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler, küresel ticaret gerilimleri ve Ukrayna’daki savaşın altın fiyatlarına destek veren başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

JP Morgan analistleri, altın fiyatlarının mevcut seviyelerde kalabilmesi için çeyrek bazda 350 tonluk merkez bankası ve yatırımcı talebine ihtiyaç duyulduğunu, 2026 yılında bu talebin ortalama 585 tona ulaşacağını öngörüyor. Banka, 2026’nın ikinci çeyreğinde ortalama altın fiyatlarını 4.600 doların üzerinde, dördüncü çeyreğinde ise 5.000 doların üstünde bekliyor.

Morgan Stanley, 2026 için altın fiyat tahminini 4.500 dolar olarak açıklarken, Metals Focus 2026 yıl sonu için ons altının 5.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KORUYOR

Altın, 2025 yılında hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı güvenli liman aracı olarak öne çıktı. MKS PAMP metals strateji başkanı Nicky Shiels, 2026 yılında altının çok yıllı ve kritik bir portföy varlığı haline geleceğini belirtti.

Macquarie ekonomistleri ise küresel ekonomide kısmi bir istikrar sağlandığını, merkez bankalarının gevşeme hızının yavaşladığını ve reel faizlerin yüksek seyrettiğini belirterek, 2026 ortalama altın fiyatını 4.225 dolar seviyesinde tahmin ediyor.

TALEP VE ARZ GÖRÜNÜMÜ

Altın talebi 2025 yılında yüzde 11 artarak 5.150 tona yükselirken, 2026 yılında 4.815 tona gerilemesi bekleniyor. Mücevher talebi üçüncü çeyrekte yüzde 23 düşüş kaydederken, altın bar ve bozuk para alımları bu kaybın bir bölümünü telafi etti.

Geri dönüşüm arzı yüzde 6 artış gösterirken, merkez bankalarının altın satışlarının sınırlı düzeyde kaldığı bildirildi.

