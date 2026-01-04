Hisse senetleri açısından olağanüstü bir yıl geride kaldı. Aralarında Pakistan, Kenya, Nijerya, Moracco gibi ülkelerin bulunduğu 14 sınırlı ve küçük gelişen piyasa ekonomisi ortalama yüzde 47 ile en güçlü performansı sergilerken, Avrupa piyasaları güçlü bir geri dönüşle yüzde 35 yükseldi. Gelişmekte olan piyasalar ise yüzde 34 oranında artışla toparlandı. Yıl genelinde büyük piyasalardan yalnızca dördü negatifte kapanırken, dolar cinsinden en iyi perfomansı Romanya, en kötü performansı ise Arjantin gösterdi. Türkiye (yüzde-3), Filipinler (yüzde-6), Suudi Arabistan (yüzde-10) ve Arjantin (yüzde-15) yılı kayıpla kapatan az sayıdaki piyasa arasında yer aldı.

ROMANYA LİDER

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, yapay zeka yatırımları ve Euro’nun güçlenmesi gibi gelişmelerin piyasalara yön veren başlıca temalar olduğunu belirten East Capital Group Kıdemli Portföy Danışmanı Emre Akçakmak, paylaştığı grafikle, 2025’te dolar bazında performansta ülkelerin son derece ayrıştığını gösterdi.

Ülke bazında Romanya (yüzde 91), Güney Kore (yüzde 83), Slovenya (yüzde 79) ve İspanya (yüzde 76) öne çıkarken; Polonya (yüzde 75), Nijerya (yüzde 69), Güney Afrika (yüzde 68) Meksika ve İtalya (yüzde 56), Mısır (yüzde 55), Brezilya ve Kenya (yüzde 51) gibi piyasalar da yüksek kazançlar sağladı.