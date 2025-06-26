Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından bu yıl için artan faiz indirim beklentileri yakından takip ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylülde gideceği ihtimali yüksek kalmaya devam ederken, temmuz ayına yönelik faiz indirim beklentilerindeki güçlenme dikkati çekiyor. Bu yıl için toplamda 2 faiz indirimi beklentisi ise Powell'ın açıklamalarının ardından 3'e yükseldi.

POWELL'DAN STAGFLASYON AÇIKLAMASI

Powell, Dün ABD Kongresindeki sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, ülke ekonomisine ilişkin stagflasyon öngörmediklerini söyledi.

TRUMP'IN POWELL ELEŞTİRİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Powell'ın tutumunu eleştirmeyi sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, harika bir ekonomiye sahip olduklarını ve gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazandıklarını ifade etti. Trump, gümrük tarifesi ödemek istemeyenlerin fabrikalar inşa ettiğini vurguladı.

WALL STREET'TE NVIDIA İLK SIRADA

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 düştü. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Öte yandan, hisseleri dün yüzde 4'ten fazla yükselen ABD'li çip şirketi Nvidia, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Microsoft'u geride bırakarak tekrardan ilk sıraya yükseldi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,27 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 335 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 66,7 dolarda işlem görürken, dolar endeksi yeni güne yatay seyirle 97,5 seviyesinden başladı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANININ KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO zirvesinde, liderler, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

Zirvenin ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kararlaştırılan savunma harcamalarının 2035'e kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması taahhüdünde, ülkesini yüzde 2,1 ile sınırlayarak dışarıda bıraktı.

Analistler, Avrupa'daki savunma harcamalarına yönelik fikir ayrılıklarının olduğunu belirterek, konuya ilişkin haber akışının bölge endekslerinde risk iştahını düşürdüğünü söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bu adımın NATO'yu her zamankinden daha güçlü yapacağını belirterek, ülkesinin savunma harcamalarının 2027'de GSYH'nin en az yüzde 4,1'i olacağını bildirdi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK; NİKKEİ ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, teknoloji ve yarı iletken sektörü hisseleri pozitif ayrışıyor.

Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında tekrar ilk sıraya yerleşmesinin ardından, Asya endekslerindeki yarı iletken hisseleri yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, Tokyo Electron'un hisseleri 3,7, Sumitomo Electronics'in hisseleri yüzde 3,7 ve Lasertec'in hisseleri yüzde 3,6 ve gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 3 ve Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 6,2 yükseldi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü. Başkanlık seçiminden sonra yaklaşık yüzde 15 yükselen Güney Kore'de Kospi endeksinde ise kar satışları hakim oldu. Endeks şu dakikalarda yüzde 1,1 değer kaybıyla işlem görüyor.

PPK ÖZETİ TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 10.583,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttuğu 19 Haziran toplantısına ilişkin toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 39,7590'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,7620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

14.00 Türkiye, haziran ayı TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık Para ve Banka İstatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları15.30 ABD mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD,1.çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 1.çeyrek Çekirdek PCE Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları

21.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması