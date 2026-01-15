Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı tutumu yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacağına yönelik beklentiler endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Yoğun makroekonomik ve jeopolitik gündem yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, Trump bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife getirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararnameyle Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı, ancak ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı belirtildi.

Dün ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek bir yasal düzenlemeye gitmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Trump arasındaki gerilim de piyasaların odağında bulunuyor. ABD basınına konuşan Trump, Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell'ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağı konusunda konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

POWELL FAİZ İNDİRİMİ YAPMAYACAK

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel seyrederken, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede perakende satışların tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 735,9 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veriler sonrası enflasyonist baskılara yönelik endişeler artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gitmesi bekleniyor.

Böylece, mevcut başkan Powell'ın mayıs ayında bitecek görev süresi içerisinde Fed'den bir gevşeme olmayacağı beklentisi öne çıkıyor.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyon yavaşlar ve iş gücü piyasası istikrar kazanırsa, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında bazı mütevazı ayarlamaların yapılmasının uygun olacağını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyon sorununun henüz çözülmediğini vurguladı.

Öte yandan, Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda ülkenin çoğu bölgesinde genel ekonomik faaliyetin "hafif ila ılımlı" bir hızda arttığını bildirdi.

NEW YORK BORSASI SATICILI SEYRETTİ

Bu gelişmelerle New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Nasdaq endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne hafif satıcılı başladı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Wells Fargo'nun net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde artarken, Citigroup'un net karı geriledi. Üç bankanın da karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yalnızca Bank of America gelir tahminlerini aştı.

Citigroup'un hisseleri yüzde 3,3, Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,8 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4,6 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan düşerken şu sıralarda 4,14'te, dolar endeksi ise yatay seyirle 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale sinyali vermemesi kıymetli metaller tarafında kar satışları getirdi. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,8 azalışla 4 bin 594 dolara geriledi.

Kıymetli metallerden gümüşün onsu da bugün yüzde 5,7 düşüşle 88 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale düzenlemeyeceği beklentileriyle yüzde 0,3 düşüşle 64 dolarda seyrediyor.

AVRUPA'DA GÜNDEM PAYLAŞILAMAYAN GRÖNLAND

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, ABD'nin Grönland'ı istemesine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Avrupa ülkelerinden ABD'nin talebine karşı tepkiler devam ederken, Danimarka Savunma Bakanlığı, Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde, "bunun eşi benzeri görülmemiş" zincirleme sonuçları olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,19 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 düştü.

KORE MERKEZ BANKASI FAİZİ PAS GEÇTİ

Asya tarafında artan küresel risk algısıyla Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 2,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun kademeli olarak istikrar kazanmasının beklendiği ifade edilirken, finansal istikrara yönelik risklerin sürdüğü bildirildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore wonunun dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/won paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1.472,3 seviyesinde bulunurken, değer kaybeden won, ihracat yapan şirketlerin pay piyasalarındaki performanslarını destekliyor.

Öte yandan, bölge genelinde yarı iletken ve teknoloji hisselerinde düşüşler dikkati çekiyor. Japon yarı iletken hisselerinde kayıplar yüzde 4'ü bulurken, Çinli teknoloji şirketleri de satıcılı seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ÜFE aylık 0,1 artışla beklentilerin altında gelirken, yıllık yüzde 2,4 yükselişle tahminlere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

YURT İÇİNDE BANKA VE BORSA İSTATİSTİKLERİ TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 12.369,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 geriledi.

Dolar/TL, dünü 43,1740'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 43,1890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, kasım ayı dış ticaret dengesi

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi