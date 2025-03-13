Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Tarife cephesindeki gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Analistler, söz konusu misille açıklamalarının ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını kaydederek, tarifelerin imalat sanayi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 yükselerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici enflasyonunun yatırımcılar için bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Analistler, tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerin beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonunun ardından da varlığını koruduğuna işaret ederek, enflasyondaki iyileşmenin geçici olabileceğini aktardı.

ABD'de bugün ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 936 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 946 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın hemen altında 70,7 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini söyledi.

Von der Leyen, "ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.

Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu kaydeden von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Lagarde, dün, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi.

Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğunu vurgulayan Lagarde, dünyanın sadece birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi değişim ve ekonomik belirsizlik faktörleri karşısında ECB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Lagarde, ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan şoklarının Avro Bölgesi'nde enflasyon oranını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Kurumsal tarafta ise Alman silah üreticisi Rheinmetall'in geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını göre konsolide satışlar yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon avroya ulaştı.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının bu yıl yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı. Rheinmetall'in bakiye siparişleri toplamının ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar avro ile rekor seviyede olduğu belirtildi.

Söz konusu sonuçlar sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 9,6 primle tamamladı.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında ise Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda enflasyonun hala bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün parlamentoda açıklamalarda bulunan Ueda, gıda fiyatlarının enflasyonu artırdığını kaydederek, çekirdek enflasyonun yavaşça artmasının beklendiğini söyledi.

BoJ'un bilançosuna yönelik de konuşan Ueda, Bankanın bilançosunu kademeli olarak küçülttüklerini belirterek, ideal bilanço boyutunu tespit etmenin kolay olmadığını aktardı.

Ueda, ayrıca bankanın tahvil satın alımlarını düşürdüklerini ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise bugün yaptığı açıklamada Japonya'nın fiyat artışlarının ithalat maliyetleriyle yönlendirildiği bir ekonomiden ücret artışlarıyla yönlendirilen bir ekonomiye geçiş yaptığını söyledi.

Öte yandan, bölgede ABD'nin ticari tarifelerine yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, çelik sektörünü korumak için hükümetin bu ayın sonundan bir yanıt stratejisi belirleyeceğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,4 düştü.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamlarken, gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

Para Politikası Kurulu (PPK), geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi

Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,5891'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 36,5990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.750 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları