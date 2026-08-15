Küresel piyasalarda yatırımcıların risk alma iştahı yükseldi. Bu durum, enflasyondaki düşüşe yönelik iyimserlikler ve jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizliklerin birlikte etkisiyle şekilleniyor.

"ENFLASYON YÜZDE 3,7'DE SIKIŞTI"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yüzde 3,7 seviyesinde sıkıştığını belirtti. Powell'ın bu açıklaması, piyasalarda Fed'in faiz politikasına dair beklentileri yeniden gündeme getirdi.

Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcılar, bölgesel ekonomik veriler ve küresel risk iştahındaki dalgalanmalar nedeniyle dikkatli bir yaklaşım sergiliyor.

Ekonomim'in haberine göre, küresel piyasalar şu anda enflasyondaki iyimserlik ile Orta Doğu'daki belirsizlik arasında ilerliyor. Bu iki faktörün dengesi, kısa vadeli piyasa hareketlerini belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar kapanış raporuna göre, yatırımcılar bugün de bu dengeli ama dikkatli yaklaşımını sürdürüyor. Piyasalarda hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.