Küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün dün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

TRUMP, 2027'DE SAVUNMANIN BÜTÇESİNİ ARTIRACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 2027 yılındaki savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini ifade ederek, bu bütçenin uzun zamandır hayallerini kurdukları orduyu kurmalarını ve düşman kim olursa olsun güvende olmalarını sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirterek, askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini de duyurdu.

Savunma yüklenicilerinin, hissedarlarına büyük miktarda temettü dağıttığına ve hisse geri alımı yaptığına dikkati çeken Trump, bunun tesis, ekipman ve bakım yatırımlarına zarar verdiğini aktardı.

Analistler, söz konusu haber akışından sonra bazı varlık yönetim şirketleri ve savunma şirketlerinde kayıpların yüzde 5'leri aştığını bildirdi.

NEW YORK BORSASI DALGALI SEYREDİYOR

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Uzun vadeli ABD tahvillerinde dün alıcılı bir seyir izlenirken, yeni işlem gününde hafif satıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15'te dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Kıymetli metallerden altın ve gümüşte denge arayışı dikkati çekiyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 430 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 0,8 kayıpla 77,6 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası petrol arzının artabileceğine yönelik beklentilere karşın, ABD yönetiminin uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirmesinin bazı ülkelerdeki petrol tedariğine yönelik endişeleri artırması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 60,1 dolarda seyrediyor.

ALMAN BORSASINDA REKOR RALLİSİ DEVAM EDİYOR

Avrupa borsaları dün Almanya hariç negatif bir seyir izlerken, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle bölgede risk algısı yüksek seyrediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülke ve ortakların Ukrayna'ya verdiği desteği memnuniyetle karşılayarak bunun sürmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD yönetiminin hedefindeki Grönland ile ilgili herhangi bir kararın, bu bölgenin halkı ile bağlı olduğu Danimarka tarafından verileceğini belirtti.

Söz konusu jeopolitik gerilimlere karşın Almanya tarafında ise pay piyasalarında rekor serisi sürerken, DAX 40 endeksi 7 iş günü boyunca aralıksız yükseldi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI DALGALI SEYREDİYOR

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'de endekslerindeki denge arayışı ve teknoloji hisselerindeki kar satışlarının bölge piyasalarında da yayıldığı izleniyor.

Japonya'da teknoloji hisselerindeki satışlar endeksteki düşüş üzerinde etkili olurken, Güney Kore'de yarı iletken hisseleri bölgedeki seyirden pozitif ayrışıyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da aralık ayı tüketici güven endeksi 37,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

BORSA KAPANIŞ REKORU KIRDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 12.028,84 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.124,58 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL dünü 43,0350'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında da önceki kapanışının hemen üzerinde 43,0420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları