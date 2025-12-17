Kasım 2025’te sadece bir haftada kırılan 2,2 milyar dolarlık rekor, tarihin tekerrür ettiğinin en büyük kanıtı olabilir. Tıpkı 1990 ve 2008 çöküşlerinden hemen önce olduğu gibi, sermaye en somut varlıklara sığınıyor.

Sanat piyasası her zaman büyük krizlerin en erken habercisi olmuştur. Kasım 2025’te sadece bir haftada 2.2 milyar dolarlık devasa bir satış rekoru kırıldı. Bu, Sotheby's ve Christie's'in öncülüğünde, Asya ve Orta Doğu'dan gelen koleksiyoncuların talebiyle gerçekleşen ve 16 yeni rekor getiren bir patlamaydı. Klimt ve Kahlo gibi eserler rekor fiyatlara satıldı, çünkü para, yaklaşan kaosun ortasında en dayanıklı ve somut varlıklara kaçma derdindeydi. Tıpkı 1929, 1990 ve 2008 dünya finansal çöküşlerinden hemen önce olduğu gibi.



Şimdi önümüzde duran asıl tehlike, bütün piyasaları yerle bir edecek %30’luk savaş ihtimali. Böyle durumda dünya ekonomi neler yaşar. O senaryoları dünyaca ünlü kuruluşlar raporlarında yayımladı.

Nükleer risk ve ekonomik senaryolar

Dünyaca ünlü kuruluşların (IMF, RAND, Chatham House) raporlarına göre 2026 senaryoları oldukça karanlık.

Savaş ihtimali %20-30 bandında.

Nükleer silah kullanım riski çatışma yayılırsa %48.

Uzay çatışması %45 ihtimalle gündemde.

IMF ve RAND gibi küresel kurumlar, 2026'yı hem ekonomik yavaşlama hem de jeopolitik gerilimlerin zirve yapacağı bir yıl olarak görüyor. Chatham House raporları ise, 2026'nın "kontrollü kaostan açık çatışmaya geçiş" yılı olabileceğini gösteriyor.

Üçüncü Dünya Savaşı çıkma ihtimali ise %20-30 bandında seyrederken, uzmanları en çok endişelendiren, çatışma yayılırsa nükleer silahların kullanım riskinin %48 olmasıdır. Uzay çatışması ihtimali de %45 olarak hesaplanıyor.

ACLED Conflict Watchlist’e göre Ukrayna, Tayvan ve Orta Doğu, küresel yangını tetikleyecek en sıcak noktalar. Rusya-Avrupa cephesinde Ukrayna’daki çatışmanın Balkanlar ve Akdeniz’e yayılma olasılığı %69. Pasifik’te ise Tayvan işgali riski %65’i zorluyor.

Ekonomik çöküş kapıda mı?

Olası bir savaş durumunda küresel ekonomiyi bekleyen tehlikeler., sonuç küresel çöküş olur. İşte en olası senaryo.

Küresel büyüme %1'in altına düşebilir.

Dünya ticareti %35 oranında küçülebilir.

Resesyon: J.P. Morgan'a göre ihtimal %60'a fırlıyor.

IMF’ye göre normalde %3.1 olması beklenen küresel büyüme, savaşla birlikte %1'in altına düşecek.

UNCTAD verilerine göre küresel ticaret hacmi %35 daralır.

J.P. Morgan, resesyon ihtimalinin %35’ten %60’a fırlayacağını öngörüyor. Morgan Stanley, tüketim direncinin kırılacağını ve işsizliğin hızla artacağını belirtiyor.

Paranın yeni sığınakları altın ve dolar

Olası bir nükleer savaş çıkarsa bu kaosun ortasında, paranın nereye kaçacağı senaryosu ortaya çıktı. İşte o tahminler.

Jeopolitik risk nedeniyle Altın, %15-20 artış görerek 2.500 dolar ve üzeri hedefini zorlayacak.

Dolar, Fed faizleri ve güvenli liman rolüyle %5-10 yükselecek.

Ancak Bitcoin gibi volatil varlıklar, 2022 Ukrayna krizi benzeri bir şokla %30-50 kayıp yaşayabilir.

Uzun lafın kısası 2026, yavaş büyüme ve gerilimlerin hakim olduğu bir yıl olacak. Ama bu %30'luk tehlikenin gerçekleşmemesi, tamamen diplomasinin elinde. Aksi takdirde, sanat piyasasının verdiği erken uyarı, dünya ekonomisinin son çırpınışları olabilir.

Tıpkı denize dökülen son dalgaların, fırtınanın en büyük sessizliği olması gibi; 2.2 milyar dolarlık satış sonrası yaşanan bu gerilim, nükleer riskle beraber küresel fırtınadan önceki son anlardır.

Önemli Not: Bu haberde yer alan veriler; IMF, RAND, J.P. Morgan ve Chatham House gibi küresel kuruluşların yayımladığı raporlardan derlenen senaryo ve analizlerdir. İçerikte sunulan altın, dolar, kripto para tahminleri ve pazar analizleri kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.