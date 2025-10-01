Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun yüksek riskli bir bölgeye girdiği açıklandı.

Filonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yüksek alarm durumundayız. Filo üzerindeki İHA trafiği yoğunlaşıyor.

Bazı raporlar, önümüzdeki saatlerde çeşitli olasılıkların yaşanabileceğini gösteriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Artık yüksek riskli bölgeye girdik. Önceki filoların saldırıya uğradığı ya da durdurulduğu alan. Herkes dikkatli olsun” ifadeleriyle uyarıda bulunuldu.

Filo sözcüsü Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüksek riskli bölgeye yaklaşık 6 mil önce girdiklerini belirtti.

Naouar, Gazze’ye 144 deniz mili mesafe kaldığını aktararak, “Gemilerimizin üzerindeki İHA sayısı iki katına çıktı, internet ve radyo bağlantılarında olağandışı kesintiler yaşanıyor. Müdahale bu gece mi olur, yarın mı olur bilmiyoruz ama hepimiz hazırız” ifadelerini kullandı.

'MÜDAHALE ANINA HAZIRLIKLIYIZ'

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih ise paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail donanma gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Salih, “Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi bekliyorduk. Büyük ihtimalle bu gece olacak. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor” dedi.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunduğu bildiriliyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu halde yönelen en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İSRAİL: 'GEMİLERİ BATIRACAĞIZ'

İsrail donanması ise Sumud filosuna karşı 'kompleks' bir operasyon yapmak için hazırlıklara başladığını duyurdu.

İsrail basınına konuşan donanma, birçok gemiyle teker teker Sumud filosu gemilerine müdahale edeceğini ve tek bir savaş gemisinde toplayacağı aktivistler Aşdod limanına götüreceğini duyurdu.

Burada, aktivistlerin "sınır dışı edileceği ya da özel bir kurul tarafından yargılanacağını" söylendi.

Gemilerin ise bir kısmının Aşdod limanına çekileceği, önemli bir kısmının da batırılacağı belirtildi.

FİLİSTİN KARARLILIĞINI 47 GEMİ TAŞIYOR

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında direniş ve dayanışmayı simgeleyen bir kavrama dönüştü.

Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürlerini koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesi ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor.

Filistin’de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleri, Sumud’u sembolize eden imgeler arasında yer alıyor.