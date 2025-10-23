Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9840 seviyesinden işlem görürken dolar yatırımcılarına analistlerden uyarı geldi. Jeopolitik riskler, küresel faiz oranları ve yurt içinde gerçekleşen siyasi gelişmeler dolar/TL kurunu baskılamaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN DÖVİZ REZERVLERİ DALGALI SEYREDİYOR

Yaşanan siyasi gelişmeler, faiz oranı ve küreselde meydana gelen olaylar yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli unsurlar. Bunlarda biri de Türkiye'nin döviz rezervleri. Rezervler yaşanan siyasi gelişmelerle zaman zaman azalırken ekonomistler, mevcut seviyenin yatırımcılar için referans noktası haline geldiğini belirtiyor.

DOLAR KURUNDA KRİTİK SEVİYEDEYİZ

Ekonomistlere göre 41,98 TL seviyesindeki dolar kuru, kısa vadede önemli bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve yerel politikaların etkisiyle kurda ani hareketlerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye ediyor.