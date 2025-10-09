TBMM kürüsünde 'meme kanserinde farkındalık ayına' dikkat çekmek için peruğunu çıkaran ve ayakta alkışlanan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'dan iyi haber geldi.

Hastalığını kürsüden duyuran Yontar, bu kez kürsüden hastalığını yendiğini açıkladı. Yontar, "Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın. Kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın; bir muayene erken teşhis, bir hayat demek olabilir. Bir kadının yaşam süreci boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13’tür. Hastalığı ilk duyduğum an 'Neden?', 'Niçin ben, zamanı mıydı?' diye sorular sordum kendi kendime. Bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle, kararlılıkla kazanıyor" dedi.