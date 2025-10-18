Isparta’da Anahtar Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasında, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun konuşması sırasında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Etkinlik, kentte hissedilen 2 büyüklüğündeki sarsıntı sırasında bir anda duraksadı. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, Ağıralioğlu’nun soğukkanlı tavrı dikkat çekti.

"TAYYİP BEY ALEYHİNDE KONUŞUNCA BÖYLE OLUYOR"

Deprem anında konuşmasına kısa bir ara veren Ağıralioğlu, yaşanan sarsıntının ardından salondakilere dönerek,

“Deprem mi oluyor? Geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey’in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor”

sözleriyle esprili bir açıklama yaparak gerginliği azalttı.

TELAŞ YAŞANMADI

Sarsıntı sırasında salonda bulunan katılımcılar kısa süreli tedirginlik yaşasa da herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Görevlilerin ve partililerin yönlendirmesiyle kalabalık sakinleştirildi, ardından program kaldığı yerden devam etti.

Depremin merkez üssü ve ayrıntılarına ilişkin AFAD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.