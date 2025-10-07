Valilik tarafından 25 Ağustos 2025 tarihinde Yatırım İzleme Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen ihalede, 20 bin adet tek kurşun temini hedeflenmişti. İhaleyi kazanan firma, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıyla yeni uygulamayı kamuoyuna bildirdi.

TARIM ALANLARININ KORUNMASI AMAÇLANMIŞ

Uygulamanın 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamalara göre, proje, tarım alanlarına ciddi zarar verdiği bildirilen yaban domuzu popülasyonunu azaltmaya yönelik olarak hayata geçirildi. Yetkililer, bu yöntemin "orman zararlılarıyla mücadele" kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

Hayvan hakları savunucuları, “domuz kuyruğu getirene kurşun verme” uygulamasının hem etik hem ekolojik açıdan sakıncalı olduğunu belirtti. Uygulamanın vahşeti teşvik ettiğini ve doğa dengesi üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceğini savunan çevreciler, öldürmeye dayalı politikalar yerine alternatif çözümler önerdi.

Ekolojistler, popülasyon kontrolünün bilimsel temellere dayalı yöntemlerle — örneğin habitat düzenlemesi, alan koruma, yönlendirme sistemleri ve doğal yırtıcıların desteklenmesi gibi uygulamalarla — yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

SÜREK AVLARI DEVAM EDİYOR

Yaban domuzlarının, özellikle kırsal yerleşimlere ve tarım alanlarına yönelmesi bölgede uzun süredir tartışma konusu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk yarısında çeşitli bölgelerde sürek avı kararları alındığını ve bu çerçevede “etkisiz hâle getirme” çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bu tür uygulamaların geçici çözüm sunduğunu, sürdürülebilir bir yaban hayatı politikası için daha kapsayıcı yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini dile getiriyor.