Avustralya'nın Bondi plajında, Hanuka bayramını kutlayanları hedef alan, 15 kişinin ölümüne sebep olan saldırı esnasındaki kahramanlığıyla öne çıkan Ahmed el Ahmed, saatler süren ameliyattan sonra kritik durumdan çıktı.

Ancak binlerce kişinin hayatını kurtaran 40 yaşındaki Suriye asıllı kahraman manav, şimdi göğüş gerdiği kurşunlar sebebiyle zor durumda.

Sydney Morning Herald'a konuşan Ahmed el Ahmed'in avukatı Sam İsa, 24 yaşındaki saldırganın sıktığı kurşunlar sebebiyle Ahmed'in sol kolunu kaybedebileceğini söyledi.

İsa, "Durumu hiç iyi değil. Vücudu kurşunlarla delik deşik. Kahramanımız şu anda zor bir mücadele veriyor" dedi.

Ahmed, Kogara'daki Aziz George Hastanesi'nde ilk ameliyatından sonra iyileşme gösterdi. Ancak koluna isabet eden 2 kurşundan 5 ayrı kez yaralanan Ahmed, şimdi de kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İsa, ulusal kahraman ilan edilen Ahmed için “durumu beklenenden çok daha kötü. Koluna kurşun isabet ettiğini duyduğunuzda, ciddi yaralanmalar aklınıza gelmez, ama o çok kan kaybetmiş,” dedi.

AVUSTRALYA'YA MİNNETİNDEN, KAHRAMAN OLDU

Yine de Ahmed'in pişman olmadığını belirten İsa, “Yaptığı şeyden pişman değil. Tekrar olsa, yine yapacağını söyledi. Ama acı onu yıpratmaya başladı” açıklamasını yaptı.

İsa, Ahmed'in gündemde kalmak istemediğini açıkladı. Avukat, “Ahmed alçakgönüllü bir adam, medyada yer almakla ilgilenmiyor, o gün bir insan olarak yapması gerekeni yaptı” diye konuştu.

İsa, Ahmed'in 2022'de vatandaşlık hakkını aldıktan sonra Avustralya toplumuna “borçlu” hissettiğini söyledi.

Ahmed'in minnet duygusunu vurgulayan İsa, "Avustralya'da yaşadığı için minnettar. Avustralya'da kalabildiği ve vatandaşlık hakkı kazandığı için minnettarlığını bu şekilde ifade ediyor. Bu toplumu gerçekten takdir ediyor ve toplumun bir üyesi olarak bu şekilde davranıp katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor" sözleriyle Ahmed'in kahramalığının temeli oluşturan düşünceleri aktardı.

AİLESİ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Pazartesi günü erken saatlerde, Ahmed'in babası Fatih ve annesi Malaka, oğullarının “moralinin iyi” olduğunu söylediler.

Ahmed'in babası Fatih, “Masum insanlara yardım edebildiği ve bu canavarlardan, bu katillerden onları kurtardığı için Allah'a şükrettiğini söyledi,” dedi.

Ahmed'in annesi, oğlunun hayat kurtardığını öğrendiğinde ağlamaktan kendini alamadığını aktardı.

Ahmed'in kuzeni Mustafa, pazar gecesi hastaneye geldiğinden beri uyumadığını söyledi. Kuzeninin "gerçek bir kahraman" olduğunun altını çizdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ahmed'in cesareti sayesinde hayatların kurtarıldığını söyledi.

Albanese, devlet televizyonu ABC News'e verdiği demeçte, “Son 24 saatte terör saldırısında insanlığın en kötü yanını gördük. Ancak Ahmed el Ahmed'in tehlikeye doğru koşarak kendi hayatını tehlikeye atmasıyla insanlığın en iyi yanının bir örneğini de gördük” dedi.