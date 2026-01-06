Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, izleyenlerin dikkatini çekti. Görüntülerde yer alan ve kurt ile kangal kırması olduğu iddia edilen hayvan, kısa sürede gündem olurken, paylaşımlar binlerce etkileşim aldı.

Hayvanın hem fiziksel özellikleri hem de sergilediği davranışlar merak uyandırdı. Görüntülerde çevresine karşı son derece temkinli olduğu gözlenen hayvanın ürkek tavırları dikkat çekti. Bulunduğu ortamda insanlara mesafeli durması, izleyenler arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

Paylaşımların yayılmasının ardından bazı vatandaşların hayvanı yakından görmek için bölgeye gittiği öğrenildi. Sosyal medyada “melez tür” tartışmalarını da beraberinde getiren görüntülerle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaların doğruluğu konusunda farklı görüşler dile getirildi.