Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe şiir okuması ve TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma destek olurken, DEM Parti Grup Toplantısı'nda atılan Apo sloganına tepki gösterdi.

Kılıç paylaşımında, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez. Bu konuşmanın X’te yer alması da Türkiye’ye zarar veremez. Meclis’in konuşma dili Türkçe’dir, ama X, Meclis değildir. Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Grup Toplantısı'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' yürüyüşü yapan bir grup kadın 'Biji Serok Apo' sloganı atmış ve vatandaşların yanı sıra siyasiler duruma tepki göstermişti. Meclis Başkanı Kurtulmuş ise olayın ardından sessiz kalmıştı.

Kurtulmuş'un 17 Ekim'de Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe şiir okumuş ve video TBMM'nin resmi X hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşım 26 milyonun üzerinde görüntüleme alırken; vatandaşlar ve siyasiler tepki gösterdi.