TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kürtçe dizelerle bitirdiği konuşma ve TBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kurtulmuş’un Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Kürtçe şiir kullanması, anadil hakkı ve anadilde eğitim hakkı gibi tartışmalı konuları yeniden gündeme getirdi.

KURTULMUŞ, DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE ŞİİR OKUDU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İmralı Süreci çerçevesinde Diyarbakır'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dicle Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı ve konuşmasının sonunda Kürtçe bir şiir okudu. Bu anlar, TBMM’nin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldı.

Açılım Süreci'nin en önemli aktörlerinden DEM Parti, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “maksimalist talepler istenilmesin” açıklamasına tepki gösterdi. DEM Parti, bu açıklamaya karşı ana dilde eğitim talebini dile getirdi ve “Hangisi bunların maksimalist?” diyerek süreci eleştirdi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu konu, “ana dil eğitimi” ve “ana dilde eğitim” arasındaki farkın vurgulanarak daha fazla tartışılması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi.

MANSUR YAVAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tartışmalara dahil oldu. Yavaş, sosyal medya üzerinden Gazeteci Gürbüz Evren’in “Ana Dil ve Resmi Dil Ayrımı” başlıklı haberini paylaştı. Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Gazeteci Gürbüz Evren Anadil ve Resmi Dil ayrımı hakkında dünya örneklerini yazmış. Okumanızı tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

Evren'in haberi de şöyle: